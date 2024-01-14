Цена Bitcoin Cash (BCH) не поднималась выше отметки 300 долларов уже более 190 дней

Bitcoin Cash (BCH) стабильно удерживается ниже отметки в 300 долларов в течение последних 190 дней. Тем не менее, на фоне текущего сценария можно выделить потенциал прорыва.

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На короткосрочном графике BCH находится в пределах коррекционного паттерна и долгосрочной горизонтальной области сопротивления. Вопрос заключается в том, что можно ожидать от этой альтернативной криптовалюты в ближайшей перспективе.

Технический анализ еженедельного таймфрейма свидетельствует о том, что цена BCH начала свой рост после пробоя долгосрочной линии сопротивления, существовавшей более 600 дней, в начале 2023 года.

В июне актив достиг более высокого минимума, ускорив темпы роста и достигнув пика в $329 к концу месяца. После кратковременного снижения Bitcoin Cash отскочил от горизонтальной области поддержки и в настоящее время стремится к преодолению предыдущих максимумов.

Индекс относительной силы (RSI) на недельном графике предоставляет разнонаправленные сигналы. Индикатор выше отметки 50, что указывает на бычий тренд, но возможно формирование медвежьей дивергенции, что часто предшествует падению.

Прогноз цены BCH: когда актив вернется к отметке $300

Дневной таймфрейм также не даёт ясных указаний о будущем тренде из-за ценового действия.

На графике видно, что BCH торгуется внутри восходящего параллельного канала с августа 2023 года. Эти паттерны обычно сопровождаются коррекционными движениями, что делает вероятным их прорыв.

Однако в настоящее время Bitcoin Cash демонстрирует устойчивость, стремясь к преодолению линии сопротивления, и дневной RSI поднимается выше 50. Таким образом, дальнейшее движение зависит от того, преодолеет ли цена верхнюю границу канала или пробьет нижнюю.

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В случае прорыва возможен рост на 35% до следующего долгосрочного сопротивления на уровне $390. Пробой, в свою очередь, может привести к падению на 20% до уровня поддержки канала в $230.