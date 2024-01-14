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В 2023 году через Tornado Cash отмыли более $800 млн
За один только 2023 год скандально известный криптовалютный миксер Tornado Cash отмыл криптовалюту на сумму в более $800 млн по нынешнему курсу

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В течение 2023 года криптовалютный миксер Tornado Cash, находившийся под санкциями США с 2022 года, привлек внимание своей скандальной деятельностью, успешно отмывая более $800 млн при текущем обменном курсе. Аналитики SlowMist выделили Tornado Cash в списке основных "злодеев" года, включив ранее известную северокорейскую хакерскую группировку Lazarus Group.

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За прошедший год этот миксер провел успешное отмывание около 314 740 Ethereum (ETH), что в денежном выражении составляет $818,3 млн. В конце 2023 года общая сумма операций достигла $567,2 млн.

Второе место среди миксеров, популярных среди преступников, занял eXch. Через него было отмыто 47 235 ETH, что при текущих ценах составляет приблизительно $125 млн.

Санкции США введены против Tornado Cash с 2022 года, и по их данным, с 2019 года через этот сервис была отмыта криптовалюта на сумму $7 млрд. Однако объем операций через миксер сократился на 85%, согласно отчету TRM Labs.

В апреле 2023 года шесть лиц и криптобиржа Coinbase подали иск в Казначейство США, требуя ослабления санкций против Tornado Cash. Но в августе суд отклонил ходатайство.

Также в 2023 году хакерская группировка Lazarus Group, поддерживаемая правительством Северной Кореи, изменила свое направление, фокусируясь в основном на отмыве средств, похищенных в 2022 году.

Среди крупных хаков за прошедший год выделяются взломы Atomic Wallet, Coinspaid, Alphapo, Stake.com и CoinEx. Общий ущерб от этих атак составил $308 млн.

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Деятельность Lazarus обошлась криптоиндустрии более чем $300 млн в 2023 году, что в два раза меньше, чем в предыдущем году, когда хакеры украли $4 млрд. В общей сложности за год криптопроекты потеряли $1,7 млрд, согласно данным TRM Labs.

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