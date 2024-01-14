Криптовалютная индустрия привлекает все большее число институциональных игроков

Криптовалютная сфера продолжает завоевывать внимание корпоративных игроков, подчеркивая это новыми инвестициями и усиленным интересом к биткоину. В последние недели произошли события, ставшие ключевыми для индустрии.

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Компания 1X, специализирующаяся на разработке андроидов, успешно завершила раунд финансирования Серии B, привлекая $100 млн при поддержке EQT Ventures. Основной продукт проекта – андроиды нового поколения NEO, предназначенные для разнообразных домашних задач. Средства, полученные от инвесторов, направятся на дальнейшее совершенствование данной технологии.

Finoa, немецкий провайдер стейкинга и кастодиальных услуг, успешно завершил инвестиционный раунд на $15 млн, возглавленный Maven 11 и Balderton. Согласно данным, оценка компании составила $100 млн, благодаря достижению безубыточности в четвертом квартале 2023 года.

Bitfinity, блокчейн-проект, разрабатывающий биткоин-сеть второго уровня на основе Internet Computer, привлек $7 млн от ведущих инвесторов. Сочетание совместимости с Ethereum Virtual Machine и поддержки биткоина обещает революционизировать создание DeFi-приложений в данной сети.

OpenAI находится в стадии обсуждения нового раунда финансирования, который может привести к оценке компании в $100 млрд или даже более, в соответствии с информацией, предоставленной источниками Bloomberg. В случае успешного завершения данной сделки, OpenAI поднимется на второе место среди самых дорогих американских стартапов после SpaceX Илона Маска.

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В 2023 году объем венчурных инвестиций в криптоиндустрию сократился на 68%, составив $10,7 млрд. Однако, несмотря на это снижение, отмечается третье место по объему инвестиций среди предыдущих периодов. Рынок также демонстрирует признаки восстановления в ноябре, особенно в областях NFT, гейминга, инфраструктуры и Web3.