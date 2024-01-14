На фоне обвала котировок флагманской криптовалюты биткоин (BTC) и снижения капитализации всего рынка цифровых активов более чем на 5% за 24 часа, только 5 токенов из топ-100 подорожали за прошедшие сутки

На фоне краха биткоина (BTC) и уменьшения общей капитализации рынка цифровых активов на более чем 5% за последние 24 часа, лишь пять криптовалют из топ-100 продемонстрировали положительную динамику. По данным на 13 января 2024 года, общий объем всех виртуальных валют упал до $1,67 трлн. Однако несколько альткоинов оказались в числе исключений, радуя своих держателей.

реклама

Лидером по приросту стала Sui (SUI), подорожавшая на 11,75% за прошедшие сутки. Текущая цена достигла $1,33, а объем сделок превысил $1,11 млрд. Celestia (TIA) следует на втором месте с ростом в 8,29% и стоимостью $17,14. Торги на этот актив составили $488,57 млн.

Криптовалюта Tron (TRX) поднялась на 11-е место благодаря увеличению цены до $0,113 (+5,66% за последние 24 часа), с торговым объемом $537,72 млн. Chiliz (CHZ) также увеличила свою стоимость на 2,11%, а UNUS SED LEO (LEO) прибавила 0,02%.

Следует отметить, что биткоин (BTC) снизился до $43 000, упав на 4,98%. Рыночная капитализация составила $842,75 млрд, а суточный оборот – $40,62 млрд. Доля биткоина в общей капитализации рынка составила 50,6%.

Волатильность рынка, отражающая изменчивость цен на криптовалюты в определенный период времени, подчеркивает колебания курсов и их потенциал для изменений в краткосрочной перспективе.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Цифровая индустрия активов характеризуется высокой волатильностью по сравнению с традиционными финансовыми рынками. Это обусловлено молодостью данной отрасли, отсутствием регулирования, интенсивной спекулятивной активностью и ограниченной ликвидностью, что может приводить к существенным колебаниям цен при невеликих объемах торговли.