Сенатор Элизабет Уоррен раскритиковала Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) за одобрение спотовых биткоин-ETF

Сенатор Элизабет Уоррен остро выразила свое несогласие с решением Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) относительно одобрения спотовых биткоин-ETF.

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Уоррен настаивает на немедленных мерах по противодействию отмыванию денег в области криптовалют. Свою позицию она выразила через социальную сеть X (бывший «Твиттер»).

Сенатор считает решение SEC ошибочным с юридической и политической точек зрения. Тем не менее, она подчеркивает неотложность принятия базовых финансовых стандартов в сфере криптовалют.

«Если SEC разрешит криптовалютам глубже внедриться в нашу финансовую систему, то сейчас, более чем когда-либо, необходимо, чтобы криптовалюты следовали основным правилам по борьбе с отмыванием денег», — подчеркнула Уоррен.

Ранее сенатор призывала Конгресс США внести поправки в «Закон о банковской тайне». Ее предложение направлено на расширение применения закона на широкий спектр участников в криптосекторе, включая майнеров, валидаторов и провайдеров кошельков. Инициатива сенатора получила поддержку 19 коллег по сенату.

Несмотря на противостояние, многие политики высказались в пользу спотовых ETF на биткоин. Сенатор Синтия Ламмис считает, что эти финансовые инструменты предоставят миллионам американцев доступ к криптоактивам и возможность воспользоваться услугами профессиональных управляющих с более конкурентоспособными комиссиями.

Председатель Комитета по финансовым услугам Палаты представителей Патрик МакГенри также поддержал новый инструмент. По его мнению, последнее решение SEC является шагом вперед, особенно учитывая, что принуждение становится преобладающим методом действий регулятора.

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Комиссия утвердила заявки на запуск спотовых ETF на биткоин 10 января; начались торги уже на следующий день.