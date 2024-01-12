Биткоин биржевые фонды начнут торговать уже в четверг после того, как окончательные заявления о регистрации вступили в силу после многомесячного процесса утверждения Комиссией по ценным бумагам и биржам, что заставляет некоторых задаваться вопросом, что будет дальше

Биржевые фонды, связанные с биткоином, готовятся к торгам после долгого процесса утверждения Комиссией по ценным бумагам и биржам. Этот важный этап ожидает в четверг, поднимая волнение в криптосфере.

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Эксперты рассматривают возможные потоки средств, прогнозируя значительные изменения в рынке. Особое внимание уделяется вопросу, как финансовые учреждения, владеющие активами на сумму более 100 триллионов долларов США, могут направить часть этих средств в биткоин. Процесс включения криптовалюты в инвестиционные стратегии может занять несколько месяцев, предостерегают аналитики.

Ожидается, что первые 24–48 часов торгов после запуска привлекут внимание с оценкой потоков средств в миллиардах долларов. Вмешательство крупных игроков, таких как BlackRock и Ark Invest/21Shares, с снижением комиссий, добавляет конкуренцию в борьбе за первенство.

Тем временем, после успешного запуска биткоин-ETF, в фокусе внимания оказываются возможные спотовые эфирные ETF. Это вызывает интерес крупных компаний, таких как Fidelity и BlackRock, которые подали заявки на спотовые ETF Ethereum.

Тем не менее, позиция SEC по криптовалютам, выраженная председателем Гэри Генслером, остается в центре внимания. Возможные изменения мнения регулирующего органа могут зависеть от решений суда, а также взаимодействия с индустрией.

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Таким образом, запуск биткоин-ETF стал лишь началом серии изменений на криптовалютном рынке. Прогнозируемые потоки средств, конкуренция между ETF и ожидания по отношению к спотовым эфирным ETF формируют картину динамичного развития событий в индустрии.