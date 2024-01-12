Несмотря на долгожданное одобрение спотовых биржевых фондов на биткоин в Соединенных Штатах, некоторые сотрудники Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) не согласны с решением собственного ведомства

Несмотря на одобрение спотовых биржевых фондов на биткоин в США, сотрудники Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) высказывают разногласия. Два комиссара, принадлежащих к Демократической партии, критикуют решение, считая его необоснованным. Комиссар Кэролайн Креншоу опасается увеличения мошенничества и рыночных манипуляций после запуска ETF на биткоин.

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"Это провал. Меня беспокоит рост рисков с появлением новых, более спекулятивных продуктов. Скоро услышим голоса, обвиняющие SEC в связывании рук новыми стандартами, которые они установили", — заявила Креншоу.

Такого же мнения придерживается комиссар Хайме Лизаррага. Сенатор Элизабет Уоррен также высказала недовольство решением SEC.

Тем не менее, комиссар Эстер Пирс назвала вердикт "завершением ненужной, но значимой саги".

"Мы упустили возможности. Применение стандартов для других ETP могло бы привести к одобрению этих инвестиционных продуктов. Но мы отказывались делать это до раскрытия блефа судом", — пояснила Пирс.

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Решение SEC окончательно одобрить спотовые ETF на биткоин было принято после требования суда пересмотреть заявку компании Grayscale на запуск криптовалютного биржевого фонда в октябре.