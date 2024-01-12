В ходе предторговой сессии 11 января перед дебютом на Nasdaq цена на спотовый биткоин-ETF от BlackRock (IBIT) превысила NAV на 25,6%

Во время предторговой сессии 11 января, непосредственно перед первым выходом на Nasdaq, цена на биткоин-ETF от BlackRock (IBIT) превысила чистую стоимость активов на 25,6%. Вечером 10 января Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утвердила 11 заявок на создание биржевых фондов на базе первой криптовалюты.

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Среди эмитентов, которым было разрешено внедрить свои продукты, оказались Bitwise, Grayscale, Hashdex, Valkyrie, BZX, Invesco, VanEck, WisdomTree, Fidelity и Franklin Templeton, наряду с BlackRock. Торги планируются начать 11 января в 17:30 по московскому времени (16:30 по киевскому).

Согласно данным аналитика Bloomberg Эрика Балчунаса, оборот этого продукта уже превысил отметку в $2 миллиона. Специалист отмечает, что высокий объем торгов, вероятно, связан с действиями BlackRock, что говорит о успешном первом полном рабочем дне для ETF.

Кроме того, Finance.Yahoo добавил в список отслеживаемых инструментов биткоин-траст (GBTC) от Grayscale, который был преобразован в биржевой фонд. Его котировки на премаркете показывают умеренные изменения.

Балчунас отмечает, что GBTC привлекает объемные сделки, но его комиссия составляет 1,5%, вызывая интерес к тому, как эти два фактора будут взаимодействовать.

Перед началом торгов в США биткоин демонстрирует умеренный рост, составляющий 3,2% за последние 24 часа, согласно CoinGecko. Ранее Реджи Браун, руководитель отдела торговли и продаж биржевыми фондами GTS, предсказал возможное формирование премий по биткоин-ETF.

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Напомним, что 11 января вторая по капитализации криптовалюта протестировала уровень $2600, достигнув отметок начала мая 2022 года. Некоторые эксперты рынка утверждают, что SEC скоро одобрит спотовые Ethereum-ETF.