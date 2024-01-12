На фоне одобрения спотовых биткоин-ETF в США вторая по величине криптовалюта, Ethereum (ETH), выросла более чем на 10%

В контексте одобрения спотовых биткоин-ETF в США, Ethereum (ETH), вторая по величине криптовалюта, продемонстрировала внушительный рост более 10%, достигнув годового максимума. Это событие стало знаковым, и эксперты теперь выдвигают ETH в роль фаворита для будущего одобрения спотовых ETF, согласно анализу издания Bloomberg.

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Согласно данным CoinGecko, текущая цена Ethereum составляет $2 673, с укреплением на 12,1% за последние сутки. В то время как цена BTC также выросла на 5,5%, реакция первой криптовалюты на одобрение спотовых ETF привела к ее временному снижению. Криптоинвесторы подчеркивают особенности этой реакции.

Эксперты выделяют изменение настроений среди трейдеров, видя в этом явный переходный момент. Специалисты полагают, что спотовые ETF на ETH окажутся следующими в очереди для одобрения со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

На данный момент такие крупные компании, как BlackRock, Hashdex, ARK 21Shares, VanEck и Fidelity, представили заявки на запуск спотовых ETF на Ethereum. Ричард Галвин, соучредитель DACM, отмечает, что размер Ethereum, его ликвидность и наличие фьючерсов на CME делают физический ETF на ETH в США вполне жизнеспособным.

Главный стратег Consensys, Лоуренс Смит, подчеркивает, что одобрение ETF со стороны SEC — лишь первый этап, и с большой вероятностью следующим в очереди будет спотовый Ethereum-ETF.

Аналитики Bloomberg высказывают уверенность в том, что новый инструмент на базе второй криптовалюты будет одобрен уже весной с вероятностью 70%. Их предсказания относительно даты одобрения спотовых ETF на BTC ранее сбылись.

Начало января принесло окончательное утверждение разработчиками графика обновлений тестнетов Ethereum. Хардфорк Dencun запланирован на 17 января в тестовой сети Goerli, за которым последуют обновления Sepolia 30 января и Holesky 7 февраля.

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Ожидается, что Dencun внедрит предложение EIP-4844, известное как "прото-данкшардинг", направленное на масштабирование сети и снижение комиссий за транзакции в сетях второго уровня на базе технологии роллапов. В целом, данные события формируют облик Ethereum в текущем криптовалютном пейзаже, поднимая вопросы о его долгосрочной роли и влиянии на рынок.