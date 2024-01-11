Коррекция BTC неизбежна, майнеры начинают распродажу

Цена биткоина (BTC) продолжает свой восходящий тренд, увеличившись более чем на 70% с конца 2023 года, достигнув $47 тыс. за последние 13 недель. Это динамичное движение на рынке криптовалют привлекло внимание инвесторов, сопровождаясь закрытием в зеленой зоне 11 из 13 недель.

реклама

Однако данные ончейн предупреждают о возможной коррекции цены. Эксперты CryptoQuant подчеркивают, что несмотря на рост интереса к BTC перед ожидаемым одобрением спотового биткоин-ETF, наличие высокого уровня нереализованной прибыли среди держателей может спровоцировать коррекцию.

Анализ факторов, влияющих на динамику цен, включает снижение дисконта цены на Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) до 2-летних минимумов – с 50% в январе 2023 года до 5% в 2024 году. Торговые объемы фондов биткоина также растут вместе с увеличением цены. Важно отметить, что на бирже Coinbase US цена BTC торгуется с премией из-за повышенного спроса на спотовый биткоин.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Несмотря на перспективы, CryptoQuant предупреждает о возможных рисках. Повышенный интерес к BTC, связанный с запуском ETF, может создать давление на коррекцию, особенно с учетом растущей нереализованной прибыли. Аналитики также обращают внимание на потенциальное давление со стороны майнеров, переводящих свои биткоины на централизованные биржи. Это проиллюстрировано самым существенным внутридневным оттоком средств из F2Pool с августа 2023 года, где 1 тыс. биткоинов на сумму $43,96 млн. были переданы на Binance.