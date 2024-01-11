В минувшую среду биткоин обвалился ниже $46 000 после того, как председатель SEC Гэри Генслер назвал ложными сообщения в СМИ об одобрении заявок на запуск спотовых криптофондов ETF

В минувшую среду курс биткоина резко снизился, преодолев отметку в $46 000. Это произошло после заявлений председателя SEC, Гэри Генслера, который опроверг информацию в СМИ об утверждении заявок на запуск криптофондов ETF.

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Турбулентность вернулась на рынок в начале текущего месяца, а 3 января на фьючерсном рынке произошла масштабная ликвидация позиций, как отмечено в докладе Bitfinex.

На прошлой неделе биткоин сталкивался с попыткой удержать отметку выше $47 000, однако увеличение давления со стороны продавцов привело к фазе коррекции. Волатильность также выросла в последнюю среду.

Биржи за последние 24 часа отменили длинные и короткие позиции на $132 млн и $92 млн соответственно. Общая ликвидация составила почти $225 млн, согласно данным платформы Coinglass.

Аналитики Bitfinex прогнозируют, что давление на биткоин будет нарастать в ближайшие месяцы, и, вероятно, курс BTC временно опустится ниже $45 000.

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Тем не менее, криптовалюта успешно справляется с давлением, удерживаясь выше психологической отметки. Зона поддержки BTC охватывает уровни $42 000 – 43 000, и, согласно Bitfinex, быки не проявляют интереса к более глубокой просадке.