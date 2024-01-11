Министр финансов и казначейства Турецкой республики признал растущий интерес граждан страны к криптоактивам и заверил, что власти находятся на завершающем этапе разработки правил регулирования криптовалют

Министр финансов и казначейства Турецкой республики подчеркнул растущий интерес граждан криптоактивам и подтвердил, что законодательные органы страны находятся на заключительном этапе создания нормативной базы для регулирования криптовалют. Мехмет Шимшек уточнил, что предстоящий законопроект нацелен на снижение рисков, связанных с цифровыми активами, и способствование развитию технологии блокчейн.

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По новым законам, торговые платформы, оперирующие криптоактивами, обязаны будут получать лицензию от Совета по финансовым рынкам Турции (CMB), который также возьмет под контроль продажу криптоактивов через краудфандинг. Получение лицензии зависит от соответствия криптокомпаний требованиям, идентичным тем, которые предъявляются к традиционным финансовым учреждениям. Основателям компаний необходимо соблюдать специфические критерии капитала и развития IT-инфраструктуры.

Министр подчеркнул, что налоговая обязательность криптовалют пока не детализирована, и будет проведено отдельное исследование в этом направлении. Турция стремится соответствовать международным стандартам в области надзора за криптовалютами, несмотря на наличие страны в сером списке Группы разработки финансовых мер по противодействию отмыванию денег (FATF). Предполагается, что введение законопроекта о криптовалютах поможет стране полностью соответствовать требованиям FATF.

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Напомним, что в 2021 году Министерство финансов Турции совместно с Центральным банком начало разрабатывать регулирование криптоиндустрии. Согласно данным KuCoin, проведенным в прошлом году, 52% граждан страны в возрасте от 18 до 60 лет инвестируют в криптовалюты.