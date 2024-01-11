Сразу несколько участников криптосообщества готовятся засудить главу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера и саму Комиссию за манипулирование рынком

Ряд участников криптосообщества стремятся подать в суд на председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера и саму Комиссию. Это вызвано фейковой информацией о спотовом биткоин-ETF в США, опубликованной неизвестными в микроблоге регулятора 9 января 2024 года.

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Соучредитель Onchain Capital, криптоинвестор Ран Ньюнер, а также аналитик AltcoinGordon выражают намерение предъявить обвинения через суд, указывая на предполагаемые манипуляции на рынке. Информация об этом появилась в микроблоге Ньюнера, а AltcoinGordon поддержал это заявление в комментариях. Следует отметить, что этот случай мог бы объединить жалобы в рамках коллективного иска.

Основным основанием для судебного разбирательства стал фейковый пост о запуске спотового биткоин-ETF, который появился в микроблоге SEC 9 января 2024 года и был удален через 20 минут. SEC и Генслер утверждают, что их аккаунт был взломан из-за отсутствия двухфакторной аутентификации.

Ложная информация о биткоин-ETF стала причиной волны ликвидаций на рынке, вызвав многочисленные жалобы от трейдеров. Иронично, регулятор, призывавший доверять только официальным источникам информации, стал причиной серьезных убытков для многих трейдеров.

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Несмотря на объявление команды SEC о взломе аккаунта, многие участники криптосообщества сомневаются в этой версии. Опрос аналитика Bloomberg Эрика Балчунаса показал, что 83% пользователей не доверяют Комиссии и считают, что сообщение о биткоин-ETF было написано самими комиссарами. Представители сообщества считают, что SEC должна быть наказана за произошедшее, и высказывают версии о возможном заранее подготовленном посте мошенниками.