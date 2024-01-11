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Ряд участников криптосообщества стремятся подать в суд на председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера и саму Комиссию. Это вызвано фейковой информацией о спотовом биткоин-ETF в США, опубликованной неизвестными в микроблоге регулятора 9 января 2024 года.
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Соучредитель Onchain Capital, криптоинвестор Ран Ньюнер, а также аналитик AltcoinGordon выражают намерение предъявить обвинения через суд, указывая на предполагаемые манипуляции на рынке. Информация об этом появилась в микроблоге Ньюнера, а AltcoinGordon поддержал это заявление в комментариях. Следует отметить, что этот случай мог бы объединить жалобы в рамках коллективного иска.
Основным основанием для судебного разбирательства стал фейковый пост о запуске спотового биткоин-ETF, который появился в микроблоге SEC 9 января 2024 года и был удален через 20 минут. SEC и Генслер утверждают, что их аккаунт был взломан из-за отсутствия двухфакторной аутентификации.
Ложная информация о биткоин-ETF стала причиной волны ликвидаций на рынке, вызвав многочисленные жалобы от трейдеров. Иронично, регулятор, призывавший доверять только официальным источникам информации, стал причиной серьезных убытков для многих трейдеров.
Несмотря на объявление команды SEC о взломе аккаунта, многие участники криптосообщества сомневаются в этой версии. Опрос аналитика Bloomberg Эрика Балчунаса показал, что 83% пользователей не доверяют Комиссии и считают, что сообщение о биткоин-ETF было написано самими комиссарами. Представители сообщества считают, что SEC должна быть наказана за произошедшее, и высказывают версии о возможном заранее подготовленном посте мошенниками.