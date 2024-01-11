Обновление Zilliqa v9.3.0 официально доступно в основной сети

Обновление Zilliqa v9.3.0 успешно внедрено в основной сети, согласно официальному сообщению в аккаунте Zilliqa в социальной сети X. Перед нами новый этап развития, включающий в себя оптимизации EVM, реорганизацию структуры, дополнительные поощрения за майнинг и общие коррекции ошибок. Эти изменения не только повышают эффективность и стабильность сети, но и ставят нас на путь к ожидаемому релизу Zilliqa 2.0.

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Заметным аспектом обновления является введение активного контроля за вознаграждениями, подкрепленного процессом дешардинга. Результаты голосования среди владельцев gZIL на платформе управления Zilliqa подтвердили поддержку этой инновации, придавая предпочтение мерам контроля вознаграждений и децентрализованному снятию шарда. Эта система обеспечивает стойкость майнеров и держателей ZIL к потенциальным воздействиям инфляции.

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Краткосрочное исключение шардов из архитектуры Zilliqa 2.0 стало ключевым моментом обновления, направленным на повышение эффективности до внедрения новой структуры. Этот шаг сократит время формирования блока, увеличит его пропускную способность и общую эффективность. Команда Zilliqa также продемонстрировала внимание к постоянной совместимости с EVM, расширив поддержку транзакций EVM типа 1 и типа 2 в рамках обновления Zilliqa v9.3.0.