Владельцам 20 000 выпущенных на данный момент смартфонов Solana Saga в последние недели после всплеска продаж был вручен широкий спектр токенов и поощрений, а теперь появился еще один

Владельцам 20 000 смартфонов Solana Saga, выпущенных на данный момент, предоставлен широкий спектр токенов и поощрений в течение последних недель, следующих за резким увеличением продаж. Новым дополнением стал Samoyedcoin (SAMO), известный мемкоин на платформе Solana, стоимость которого выросла в последние сутки. Разработчики начали выполнять обещанные распределения токенов, что привело к стремительному подъему цены во вторник.

реклама

Согласно данным CoinGecko, SAMO увеличил свою стоимость примерно на 24% за последние 24 часа. Владельцы Saga теперь могут получить 1250 SAMO, что на текущий момент эквивалентно почти 20 долларам. Стоит отметить, что цена SAMO поднялась с утра во вторник с 0,0135 доллара до 0,0175 доллара, но частично упала до текущих значений чуть ниже 0,016 доллара.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Команда мемкоина представила инструмент Saga Tools, предоставляя другим разработчикам на платформе Solana возможность организации раздачи токенов и настройки функций, доступных только владельцам смартфонов Web3. Ранее ажиотаж вокруг раздачи токена Bonk (BONK) привел к дефициту Saga, где на пиковых значениях пользователи получали около 900 долларов в мемкоине за устройство стоимостью 599 долларов.