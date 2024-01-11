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Владельцам 20 000 смартфонов Solana Saga, выпущенных на данный момент, предоставлен широкий спектр токенов и поощрений в течение последних недель, следующих за резким увеличением продаж. Новым дополнением стал Samoyedcoin (SAMO), известный мемкоин на платформе Solana, стоимость которого выросла в последние сутки. Разработчики начали выполнять обещанные распределения токенов, что привело к стремительному подъему цены во вторник.
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Согласно данным CoinGecko, SAMO увеличил свою стоимость примерно на 24% за последние 24 часа. Владельцы Saga теперь могут получить 1250 SAMO, что на текущий момент эквивалентно почти 20 долларам. Стоит отметить, что цена SAMO поднялась с утра во вторник с 0,0135 доллара до 0,0175 доллара, но частично упала до текущих значений чуть ниже 0,016 доллара.
Команда мемкоина представила инструмент Saga Tools, предоставляя другим разработчикам на платформе Solana возможность организации раздачи токенов и настройки функций, доступных только владельцам смартфонов Web3. Ранее ажиотаж вокруг раздачи токена Bonk (BONK) привел к дефициту Saga, где на пиковых значениях пользователи получали около 900 долларов в мемкоине за устройство стоимостью 599 долларов.