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Согласно данным CoinMarketCap, рыночная капитализация биткоина стремительно уменьшилась за последние 24 часа, спровоцировав ликвидацию позиций трейдеров. Фейковый твит от SEC, в котором утверждалось, что американское ведомство одобрило спотовые биткоин-ETF, поднял цену биткоина более чем на 15%, достигнув пика в $48 000. Однако в течение полутора часов цена вернулась ниже $45 000.
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Отрицание SEC вызвало каскад ликвидации длинных позиций на сумму свыше $900 млн в течение следующих 24 часов. На момент 10 января рыночная капитализация биткоина составляет $887 млрд, а цена колеблется от $45 370 до $45 600 за биткоин.
За последние сутки биткоин потерял примерно 2,5% своей рыночной стоимости, но на недельном горизонте сохраняется рост на уровне 4%.
Этот инцидент вызвал критику участников рынка в отношении SEC, которая, несмотря на свое позиционирование как защитника инвесторов, не может обеспечить безопасность своего твиттер-аккаунта. SEC отказывается предоставить информацию о возможном расследовании инцидента и его влиянии на сроки одобрения спотовых биткоин-ETF.