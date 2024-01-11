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bitcoin
В МВД РФ рассказали о практике изъятия биткоинов по делам наркоторговцев
Полиция РФ уже имеет опыт изъятия криптовалют у обвиняемых по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств

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Сотрудники полиции России успешно провели операции по изъятию криптовалют у лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Следователь отдела Управления по расследованию организованной преступности Станислав Макаров рассказал, что конфискация активов может быть осуществлена как неправомерные доходы или использована для оплаты возможных штрафов по решению суда.

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Макаров подчеркнул два основных случая ареста криптовалютных активов: при наличии доступа к криптокошельку и соответствующей сид-фразе, а также при возможности влиять на обмен криптовалюты, хранящейся на кастодиальном сервисе, в фиатные средства.

В 2021 году один из обвиняемых добровольно передал свою криптовалюту, полученную от незаконного оборота наркотиков, в рамках сотрудничества со следствием. Этот процесс включал обмен монет на бирже на фиатные средства и последующую передачу наличными. Сейчас эти средства арестованы и хранятся на специальном счете Министерства Внутренних Дел России.

В случае отказа обвиняемого от сотрудничества, правоохранители могут самостоятельно выявить адреса криптокошельков и сид-фразы на изъятых ноутбуках. В одном из случаев биткоины, полученные от преступной деятельности, были переведены на аппаратный кошелек, созданный следователем, и впоследствии арестованы. Сейчас устройство, пароль и сид-фраза находятся в трех опечатанных пакетах, доступ к которым ограничен ведущему уголовное дело следователю и руководителю следственного органа.

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Несмотря на существующий опыт по конфискации и аресту криптовалют, полноценные правила таких процедур в уголовно-процессуальном законодательстве России до сих пор не установлены. Глава Генеральной прокуратуры России Игорь Краснов ранее высказал необходимость включения цифровых валют в уголовное законодательство для более эффективного расследования дел о их хищении и возможности ареста. В мае 2022 года суд арестовал криптокошелек предполагаемого администратора Hydra, однако не смог получить доступ к нему.

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