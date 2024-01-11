Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, планирует внедрить систему одноранговых платежей в 2024 году

Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, объявила о планах внедрения системы одноранговых платежей в 2024 году. Информация об этом появилась в блоге компании.

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Представители X считают, что внедрение одноранговых платежей расширит функциональность и создаст новые возможности для коммерции. Однако подробности о том, как будет функционировать этот платежный сервис и когда он будет запущен, не раскрываются.

Одноранговые платежи (P2P) представляют собой передачу средств от одного человека к другому без посредничества третьей стороны. Это альтернатива традиционным методам оплаты между пользователями.

Владелец платформы Илон Маск ранее высказывал желание превратить социальную сеть в универсальное приложение, охватывающее половину глобальной финансовой системы.

Помимо внедрения одноранговых платежей, компания также сообщила о планах использования искусственного интеллекта, предоставлении оригинального контента и усилении рекламы. Кроме того, X намерена продолжать инвестировать в авторов и партнерства для улучшения качества предоставляемого контента.

"Мы будем расширять возможности пользователей X с помощью искусственного интеллекта – от улучшения поиска и рекламы до более глубокого понимания клиентов. X – это не просто социальная сеть, а универсальное приложение, объединяющее разнообразные функции в одном интерфейсе," - гласит официальное заявление компании.

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В декабре 2023 года Илон Маск объявил о планах запустить платежные сервисы на своей платформе в середине 2024 года. По словам миллиардера, он надеялся осуществить это раньше, но столкнулся с бюрократическими препятствиями.