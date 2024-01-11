Майнинговая фирма Phoenix Group объявила о заключении контракта на $187 млн с производителем устройств для добычи биткоина Bitmain

Майнинговая компания Phoenix Group заключила контракт на сумму $187 млн с крупнейшим производителем оборудования для добычи биткоина, Bitmain. Это следует за подобным соглашением в декабре с MicroBT на $380 млн.

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Представители Phoenix Group подчеркнули, что эти стратегические партнерства являются частью их планов по переосмыслению структуры глобальной индустрии майнинга и стремлению стать её лидером.

В вышедшем пресс-релизе отмечается, что заключенные контракты, в совокупности с фокусом на гидроохлаждение, формируют основу для более экологического будущего в сфере блокчейна.

Необходимо отметить, что в декабре Phoenix Group успешно провела IPO, обнародовав ошеломляющий факт 33-кратной переподписки ценных бумаг.

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В январе американская компания по майнингу биткоина CleanSpark заключила сделку с Bitmain на поставку 160 000 устройств Antminer S21. Эта инициатива позволит фирме увеличить хешрейт до 50 EH/s, что эквивалентно 32 EH/s.