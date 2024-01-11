Litecoin снижается с июля 2023 года и на этой неделе вернулся к долгосрочному уровню поддержки

Litecoin продемонстрировал снижение с июля 2023 года и в настоящей неделе вернулся к уровню долгосрочной поддержки. Вчера наблюдался отскок цены, формируя бычий тренд на дневном графике.

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На еженедельном таймфрейме видно, что в июле 2023 года цена LTC достигла максимума в $115 и последовательно снижалась, упав в августе до $56.

Прошлая неделя принесла отскок и создание повышающегося минимума (зеленый значок). Этот отскок подтвердил поддержку долгосрочной восходящей линии тренда с июня 2022 года и горизонтальной зоны, выполнявшей роль и поддержки, и сопротивления.

Недельный индикатор импульса RSI находится на нейтральном уровне 50, свидетельствуя о неопределенности тренда.

Мнения аналитиков разделились. Joao Devesa прогнозирует значительный рост из-за возможного бычьего прорыва в долгосрочном паттерне. В то время как Diamond Hands предупреждает о медвежьих параллельных каналах, пробой которых может вызвать снижение.

Анализ двухдневного графика не даёт четкого направления тренда. Волновой анализ Эллиотта указывает на завершение пятиволнового восходящего движения и коррекцию A-B-C с июня 2022 года.

Вероятный сценарий предполагает, что в сентябре 2023 года Litecoin начнет еще одну восходящую волну (белый цвет), и при равной длине бычьих структур LTC может вырасти на 80%, достигнув уровня сопротивления $122.

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Однако поглощение минимума сентября 2023 года на уровне $57,30 (красный цвет) сделает бычий прогноз недействительным, и в таком случае LTC может снизиться на 30%, достигнув ближайшей поддержки на $48.