В декабре 2023 года пользователи из РФ заняли первое место по числу посещений криптовалютных бирж Bybit, HTX и MEXC. Об этом сообщает журналист Колин Ву

В декабре 2023 года пользователи из России привлекли внимание, заняв первые места по посещаемости криптовалютных бирж Bybit, HTX и MEXC. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные журналистом Колином Ву.

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Российская аудитория на платформе Bybit составила 19% от общего числа посетителей, MEXC – 12%, HTX – 11%. Популярность HTX также распространяется на Украину и Казахстан, где на нее приходится по 7% от общего числа клиентов.

В то время как пользователи из США чаще всего обращались к Coinbase (59%) и Crypto.com (27%).

За последний месяц 2023 года трафик на криптовалютных биржах вырос более чем на 20%, что свидетельствует о сохраняющемся интересе к криптовалютной тематике.

Объем торгов на спот-рынке ведущих криптобирж за тот же период увеличился на 27,4%. Наиболее впечатляющий рост зафиксирован на площадках Gate.io (65%), Crypto.com (50%) и Bybit (44%).

Торговля фьючерсами также продемонстрировала увеличение на 22,3%, привлекая внимание своей динамикой. Высокие показатели зафиксированы на Crypto.com (46%), Bitget (42%) и Binance (26%).

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После ухода Binance из России, часть пользователей выбрала новые альтернативы, в числе которых оказались Bybit, HTX, KuCoin и Gate.io. Эти платформы привлекли новых российских клиентов, занимая лидирующие позиции по числу посещений в октябре и ноябре.