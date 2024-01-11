Во второй половине 2023 года объем внебиржевых торгов маркетмейкера Wintermute увеличился на 400% по сравнению с показателем первых шести месяцев

Во второй половине 2023 года компания Wintermute, специализирующаяся на маркетмейкинге, отметила впечатляющий рост в объеме внебиржевых торгов, увеличившись на 400% по сравнению с предыдущим полугодием. В это же время наблюдалось снижение торговли на бирже на 13%.

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Несмотря на общий фон замедления рынка, Wintermute достигла значительных успехов. Рекордный объем еженедельных торгов превысил отметку в $2 миллиарда, число контрагентов за год выросло на 98%, а количество поддерживаемых активов достигло 206, при обороте 495 торговых пар.

Генеральный директор компании, Евгений Гаевой, подчеркнул, что ключевым фактором роста в последнем полугодии стали инновационные предложения в сфере деривативов, вызвавшие повышенный интерес со стороны трейдеров, а также спрос на подобные продукты.

Среди других важных тенденций в компании отметили рост доли в торговых объемах платежных токенов, особенно после частичного урегулирования судебного разбирательства между SEC и Ripple. Также второе полугодие выделяется ростом мем-коинов в торговых объемах.

Зафиксирован сдвиг внимания от "голубых фишек" (биткоина и Ethereum) к другим активам, а представители традиционных финансов частично вытеснили "нативных" криптовалютных игроков в торговых объемах.

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Напомним, что в 2022 году маркетмейкер потерял активы на $160 миллионов в результате хакерской атаки.