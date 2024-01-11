Котировки платформы предсказаний Polymarket указывают на 84% вероятность регистрации спотовых биткоин-ETF к 15 января

Согласно аналитике Polymarket, существует 84% вероятность внедрения спот-биржевого фонда (ETF) для биткоина к 15 января. Общий объем ставок от трейдеров на это событие составляет $8,23 млн. За последние сутки вероятность уменьшилась на 5%, после того как 10 января достигла пика в 100%. Минимальным значением за последнюю неделю стало 78%.

реклама

Этот объем ставок на ETF превышает аналогичные события, такие как определение победителя президентских выборов в США ($4,54 млн) и выборы демократического кандидата ($3,36 млн).

Кроме того, на платформе есть возможность сделать ставки в категории "криптовалюты", включая предсказания относительно различных уровней биткоина и Ethereum, а также о проведении аирдропов от проектов LayerZero, EigenLayer и других.

Напомним, что 10 января аккаунт SEC на платформе X был скомпрометирован с целью размещения фальшивого сообщения об одобрении спот-биржевого фонда биткоина.

Глава Ripple, Брэд Гарлингхаус, предложил провести расследование в отношении действий регулятора.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Аналитики K33 ранее подметили снижение вероятности распродаж после запуска биткоин-ETF из-за волны ликвидации длинных позиций.