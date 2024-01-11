Кажется маловероятным, что одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотовых биткоин-ETF вызовет резкую бычью реакцию рынка, считают аналитики компании QCP Capital

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) рассматривает спотовый биткоин-ETF, однако аналитики компании QCP Capital считают, что его потенциальное одобрение не вызовет значительной бычьей реакции рынка. Вчера ночью биткоин временно поднялся выше $48 000 после фальшивой информации об одобрении ETF, размещенной хакером на странице SEC в соцсети X. Это произошло из-за SIM-свопинга, и, как сообщили в X, учетная запись не была защищена двухфакторной аутентификацией.

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QCP Capital указывает, что реакция на "официальное разрешение" была неожиданно приглушенной, поскольку биткоин не преодолел зону сопротивления. Аналитики предупреждают, что это может свидетельствовать о том, что рынок уже учел возможное одобрение в цене, и значительного роста после него можно не ждать.

Согласно команде QCP Capital, вероятность объявления одобрения ETF высока, особенно учитывая истечение крайнего срока Ark21 и предыдущие случаи одобрения всех ETF сразу со стороны SEC.

Относительно перспектив после одобрения биткоин-ETF мнения трейдеров разделяются. Некоторые предполагают боковое движение цены BTC, в то время как другие ожидают коррекции до $35 000 и ниже.

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Глава MN Trading, Михаэль ван де Поппе, считает, что эффект одобрения может быть ограниченным, и цена вернется к уровню $48 000. В долгосрочной перспективе он выделяет ETF как одно из важнейших событий в истории криптовалют.