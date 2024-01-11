Руководство американской криптовалютной биржи Coinbase предложило Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) помощь в обеспечении безопасности — после того, как аккаунт регулятора в Твиттере был скомпрометирован и инвесторы потеряли почти миллиард долларов

Руководство американской криптовалютной биржи Coinbase выступило с инициативой помощи Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в усилении собственной безопасности. Предложение последовало после взлома Twitter-аккаунта SEC, который привел к финансовым потерям инвесторов в размере почти миллиарда долларов.

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Директор службы безопасности Coinbase, Филип Мартин, предложил серьезную помощь SEC в повышении уровня безопасности в онлайне. Мартин подчеркнул свой опыт в области протоколов безопасности в социальных сетях, выражая готовность поддержать свою страну и предоставить необходимые знания.

Следует отметить, что старший юрисконсульт Coinbase, Пол Грюэл, поддержал готовность всей команды биржи предоставить свою помощь регулятору. Этот шаг направлен на создание справедливых, организованных и эффективных рынков для всех американцев.

Во вторник, 9 января, на официальном Twitter-аккаунте SEC появилась информация о разрешении запуска спотовых ETF на биткоин для всех бирж, осуществляющих торговлю ценными бумагами. Однако твит был удален, и председатель SEC, Гэри Генслер, объявил о взломе аккаунта Комиссии. Важно отметить, что Комиссия пока не вынесла решение по листингу и торговле спотовыми биржевыми продуктами на биткоин.

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Предложение Coinbase приходит на фоне длительного разбирательства с SEC, начатого после иска, поданного в прошлом году ведомством против биржи по обвинению в нарушении законов о ценных бумагах и отсутствии регистрации.