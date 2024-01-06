По итогам минувшего года популярный мем-токен прибавил в цене около 15%

В уходящем году мем-токен, завоевавший популярность, продемонстрировал рост цены на 15%. Это, конечно, позитивный результат, но далеко не такой впечатляющий, как у Solana, который за последние 12 месяцев вырос на целых 950%. Однако перспективы SHIB в текущем году оцениваются многими специалистами в положительном ключе.

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По данным издания Finbold, исследовавшего тенденции, система искусственного интеллекта AI ChatGPT прогнозирует среднесрочную динамику цен мем-токена. Интеллект подчеркнул, что при благоприятных условиях SHIB может достичь отметки $0,002345 в пике. Однако средний диапазон цен будет колебаться между $0,00000920 и $0,00001311. На текущий момент актив торгуется на уровне $0,0000097, что на 0,52% выше, чем вчерашние показатели. На старте нового года Shiba Inu столкнулся с неблагоприятной динамикой, потеряв 8,53% стоимости за последнюю неделю.

Такая ситуация может быть объяснена крупной ликвидацией торговых позиций на крипторынке 3 января, которая затронула и SHIB. 4 января актив начал пошагово восстанавливать утраченные позиции, но продолжает ощущать давление со стороны продавцов.

Ранее TRM Labs опубликовал отчет, в котором сообщается, что хакерские группировки, связанные с Северной Кореей, за последний год украли около $600 млн в криптоактивах. За последние 6 лет общая прибыль от подобных преступлений составляет $3 млрд.

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Статистика также отмечает, что в 2022 году хакеры из КНДР похитили около $850 млн. Большая часть этой суммы была украдена в результате взлома сетевого моста Ronin. Эксперты в области кибербезопасности предполагают, что похищенные средства могут быть направлены на разработку ядерного вооружения. Кроме того, некоторые группировки, включая Lazarus, получают финансирование от самого правительства КНДР.