По мере того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) должна одобрить или отклонить спотовые биржевые фонды (ETF) для биткоинов (BTC), ценовой тренд опционов на биткоины меняется

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ближайшее время примет решение относительно биткоин-биржевых фондов (ETF), и это уже оказывает влияние на ценовой тренд опционов на биткоин. По статистике Amber Data, колл-опционы сроком 1 неделя, 1, 2 и 3 месяца теперь продаются с 8% перекосом в сторону пут-опционов и торгуются с премией в 2%. Это свидетельствует о возрастающей осторожности трейдеров относительно будущего курса биткоина.

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Согласно аналитикам CoinDesk Japan, трейдеры сейчас скорее в режиме ожидания, предпочитая воздержаться от активных действий до того момента, как SEC примет окончательное решение по ETF на биткоин. Отмечается, что рынок криптовалют прибавил 61% за последние 3 месяца, но есть ожидания коррекции после запуска ETF.

Показатель волатильности, отражающий рыночные ожидания и изменения цен в течение следующих 7 дней, увеличился на почти 100% с 29 декабря. Это подчеркивает необходимость осторожности трейдеров перед и после крайнего срока одобрения ETF - 10 января 2024 года, согласно аналитикам Amber Data.

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На момент вечера 5 января, котировки биткоина (BTC) достигли отметки $43 750. Рыночная капитализация составила $857,08 млрд, а объемы сделок за день - $35,57 млрд. Доля биткоина на рынке поднялась до 51,6%. Такие данные могут предвестить период изменчивости на рынке криптовалют в ближайшие недели.