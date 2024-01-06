Легендарный трейдер Джон Боллинджер, известный благодаря созданию популярного инструмента технического анализа «полосы Боллинджера», поделился оптимистичным взглядом на будущее биткоина (BTC)

Легендарный трейдер Джон Боллинджер, создатель инструмента технического анализа "полосы Боллинджера", высказал свою оптимистичную перспективу относительно будущего биткоина (BTC).

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Суть полос Боллинджера в том, чтобы наглядно представить, как цены распределены относительно средней стоимости. Индикатор включает верхнюю и нижнюю полосы, а также скользящую среднюю, реагируя на рыночную активность. Прогнозы, основанные на этой методике, предвещают возможное поднятие BTC выше текущих уровней с достижением $50 000.

На прошлой неделе биткоин кратковременно снизился ниже отметки $41 000 после заявлений аналитической компании Matrixport о возможном отклонении заявок на спотовые ETF со стороны SEC. Но к концу недели криптовалюта частично восстановила утерянные позиции, торгуясь на уровне $43 600.

Другой аналитик, Дэн Гамбарделло, разделяет оптимистичный взгляд Боллинджера, предвидя быстрый рост BTC до $50 000 в краткосрочной и до $60 000 в долгосрочной перспективе.

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Прогнозы Боллинджера и Гамбарделло существенно зависят от решения SEC и возможного запуска спотовых ETF на биткоин. Оба эксперта подчеркивают, что отклонение заявок может привести к снижению цены BTC до важной поддержки в районе $37 000.