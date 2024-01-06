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Легендарный трейдер Джон Боллинджер, создатель инструмента технического анализа "полосы Боллинджера", высказал свою оптимистичную перспективу относительно будущего биткоина (BTC).
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Суть полос Боллинджера в том, чтобы наглядно представить, как цены распределены относительно средней стоимости. Индикатор включает верхнюю и нижнюю полосы, а также скользящую среднюю, реагируя на рыночную активность. Прогнозы, основанные на этой методике, предвещают возможное поднятие BTC выше текущих уровней с достижением $50 000.
На прошлой неделе биткоин кратковременно снизился ниже отметки $41 000 после заявлений аналитической компании Matrixport о возможном отклонении заявок на спотовые ETF со стороны SEC. Но к концу недели криптовалюта частично восстановила утерянные позиции, торгуясь на уровне $43 600.
Другой аналитик, Дэн Гамбарделло, разделяет оптимистичный взгляд Боллинджера, предвидя быстрый рост BTC до $50 000 в краткосрочной и до $60 000 в долгосрочной перспективе.
Прогнозы Боллинджера и Гамбарделло существенно зависят от решения SEC и возможного запуска спотовых ETF на биткоин. Оба эксперта подчеркивают, что отклонение заявок может привести к снижению цены BTC до важной поддержки в районе $37 000.