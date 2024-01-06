Grayscale Investments, крупнейший в мире управляющий криптоактивами, обнародовал новый состав фондов своих ключевых продуктов

Grayscale Investments, мировой лидер в управлении криптовалютными активами, представил обновленный состав своих основных инвестиционных продуктов. Среди них выделяются Grayscale Digital Large Cap Fund (GDLC), Grayscale DeFi Fund и Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund, которые теперь включают в себя XRP и Avalanche (AVAX).

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Grayscale Digital Large Cap Fund (GDLC) - инвестиционный продукт, предоставляющий доступ к портфелю крупнейших криптовалют по рыночной капитализации. Его портфель ребалансируется ежеквартально для поддержания определенного распределения активов.

Согласно последнему пресс-релизу, изменения в портфеле GDLC были внесены в соответствии с методологией CoinDesk Large Cap Select Index в четвертом квартале 2023 года. Ребалансировка привела к продаже определенных активов и добавлению XRP и Avalanche (AVAX) в состав фонда.

Grayscale уточнила: «Мы скорректировали портфель GDLC, продав часть существующих компонентов фонда и используя средства для покупки Avalanche (AVAX) и XRP. В результате этого ребалансировки актив Polygon (MATIC) был исключен из состава GDLC».

На 4 января 2024 года в составе GDLC 69,15% составляет биткоин (BTC), 21,90% – эфириум (ETH). Также в портфеле присутствуют Solana (SOL) – 3,65%, XRP – 2,54%, Cardano (ADA) – 1,62%, и недавно добавленная Avalanche – 1,14%.

Grayscale DeFi Fund (DEFG) также претерпел изменения в своем составе в результате ежеквартальной ребалансировки, включая удаление токена Curve DAO (CRV). На данный момент DEFG включает Uniswap (UNI) – 41,11%, Lido (LDO) – 23,90%, MakerDAO (MKR) – 13,39%, Aave (AAVE) – 12,63%, и Synthetix (SNX) – 8,97%.

Портфель Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund остается неизменным с долей Solana – 44,54%, Cardano (ADA) – 19,77%, Avalanche – 13,89%, Polkadot (DOT) – 9,75%, Polygon – 8,25%, и Cosmos (ATOM) – 3,80%.

Во вторник Grayscale представила дополнительную форму S-3 согласно отчету SEC от 2 января. После ухода председателя Grayscale Investments Барри Силберта на прошлой неделе, компания внесла поправки в документацию с целью преобразования Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в биткоин-ETF. Аналитики предполагают, что Grayscale теперь следует указаниям SEC о проведении операций исключительно наличными.

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Ранее сообщалось, что 29 декабря 2023 года Grayscale Bitcoin Trust представил в SEC проспект свободного написания (FWP), совпадающий с обновлением формы S-1 других эмитентов биткоин-ETF. Генеральный директор Grayscale Investments, Майкл Зонненшейн, подчеркнул, что компания готовится к работе в ETF с 2017 года, сотрудничая с Jane Street и Virtu.