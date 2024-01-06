VanEck пообещал направлять 5% прибыли от спотового BTC ETF в пользу биткоин-разработчиков

VanEck обязуется направить 5% дохода от своего ETF на биткоин в поддержку разработчиков этой криптовалюты. Сообщение от компании 5 января подчеркивает, что они выделят этот процент Brink - некоммерческой организации, ответственной за доработку основного программного обеспечения биткоина.

реклама

Несмотря на отсутствие одобрения ETF, VanEck уже пожертвовала Brink $10 000, демонстрируя свою приверженность децентрализации и инновациям в сфере биткоина. Одновременно с этим, BlackRock также выделяет $10 миллионов на приобретение биткоинов, что свидетельствует о растущем интересе финансовых фондов к этой криптовалюте.

Общество в социальных сетях подчеркивает важность поддержки Brink, а Jack Dorsey, основатель Twitter (сейчас - соцсеть X, заблокирована в РФ), направил организации $5 миллионов через фонд Smart Small. Это выражение поддержки отмечает значимость разработки биткоина и открытого программного обеспечения.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В целом, этот шаг VanEck и другие финансовые инициативы подчеркивают необходимость сотрудничества между корпорациями и разработчиками в криптовалютной сфере.