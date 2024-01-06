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Сеть второго уровня Arbitrum, занимающая лидирующие позиции по рыночной капитализации, успешно опережает Ethereum в объеме торгов на децентрализованных биржах (DEX). Согласно данным DefiLlama, ежедневный оборот на DEX Arbitrum в четверг составил внушительные $1,8 млрд, превышая показатели Ethereum на почти $400 млн.
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Неделя стала периодом значительного роста для Arbitrum, который не только обновил свой максимальный показатель замороженных активов (TVL), но и установил исторический максимум цены внутреннего токена ARB.
Наблюдается устойчивый интерес к L2-блокчейнам, и не только Arbitrum испытывает внушительный рост. Согласно L2Beat, общий TVL L2-платформ достигает $20,7 млрд, превышая результаты всех сетей первого уровня, за исключением Ethereum.
Помимо этого, за последние 30 дней ZkSync и Arbitrum опережают Ethereum по количеству проведенных транзакций.
Стоит отметить, что успешные показатели L2-сетей не подрывают позиции Ethereum в мейннете. L2-блокчейны взимают комиссии за передачу агрегированных транзакций в основную сеть Ethereum для окончательного подтверждения, что не только обеспечивает неизменность блокчейна, но и способствует механизмам, направленным на вызов дефляции предложения токенов ETH.