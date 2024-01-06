Крупнейшая по рыночной капитализации сеть второго уровня (L2) Arbitrum превзошла Ethereum по объему торгов на децентрализованных биржах (DEX)

Сеть второго уровня Arbitrum, занимающая лидирующие позиции по рыночной капитализации, успешно опережает Ethereum в объеме торгов на децентрализованных биржах (DEX). Согласно данным DefiLlama, ежедневный оборот на DEX Arbitrum в четверг составил внушительные $1,8 млрд, превышая показатели Ethereum на почти $400 млн.

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Неделя стала периодом значительного роста для Arbitrum, который не только обновил свой максимальный показатель замороженных активов (TVL), но и установил исторический максимум цены внутреннего токена ARB.

Наблюдается устойчивый интерес к L2-блокчейнам, и не только Arbitrum испытывает внушительный рост. Согласно L2Beat, общий TVL L2-платформ достигает $20,7 млрд, превышая результаты всех сетей первого уровня, за исключением Ethereum.

Помимо этого, за последние 30 дней ZkSync и Arbitrum опережают Ethereum по количеству проведенных транзакций.

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Стоит отметить, что успешные показатели L2-сетей не подрывают позиции Ethereum в мейннете. L2-блокчейны взимают комиссии за передачу агрегированных транзакций в основную сеть Ethereum для окончательного подтверждения, что не только обеспечивает неизменность блокчейна, но и способствует механизмам, направленным на вызов дефляции предложения токенов ETH.