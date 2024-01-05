Несмотря на прорыв, произошедший более трех месяцев назад, Ripple (XRP) консолидировался над горизонтальной областью поддержки

Несмотря на перспективы, которые открылись более трех месяцев назад, криптовалюта Ripple (XRP) остается в стадии стабилизации над горизонтальной зоной поддержки.

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Вчера наблюдались кратковременные изменения цены XRP, когда она временно опустилась ниже установленного уровня. В настоящее время актив предпринимает попытки восстановить позиции. Вопрос в том, насколько успешной окажется эта попытка.

Технический анализ на недельном таймфрейме показывает, что XRP движется вдоль восходящей линии поддержки с мая 2022 года. За этот период произошло преодоление важной горизонтальной зоны, достигнут новый максимум в июле 2023 года.

Однако этот рост оказался нестабильным, и последовавшее снижение установило более высокий минимум. Рipple также сформировал более крутую восходящую линию поддержки, которая остается нетронутой.

Вчера цена XRP временно упала ниже этой линии, но быстро восстановилась, подтверждая ее значимость.

На недельном графике индекса относительной силы (RSI) зафиксирован на уровне 50, что свидетельствует о нейтральном тренде.

Мнения криптотрейдеров и аналитиков о динамике цены XRP положительны. @RealXRPWhale выделяет прорыв нисходящей линии сопротивления, предвидя значительный рост актива.

Аналитик @FLASH считает, что пробитие симметричного треугольника может ускорить темпы роста до $0,85. @Cryptoes сохраняет бычий настрой, отмечая закрытие цены Ripple выше горизонтальной поддержки.

Технический анализ дневного таймфрейма дает нейтральный прогноз. На графике видно, что XRP отразился от горизонтальной зоны сопротивления на уровне $0,54, формируя симметричный треугольник. Однако вчера цена вышла за его пределы, повторно подтвердив область поддержки.

Индекс RSI ниже отметки 50, что сигнализирует о медвежьем тренде. Таким образом, будущее направление движения зависит от того, отскочит ли Ripple от уровня $0,54 или пробьет его.

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В случае пробоя может произойти снижение цены на 25% до ближайшей поддержки $0,42. С другой стороны, успешный отскок может вызвать рост на 20% и повторное тестирование уровня сопротивления $0,67.