Индийская полиция расследует дело о десятках фейковых веб-сайтов и мобильных приложений для инвестиций в криптовалюты, которые могут маскироваться под криптобиржу CoinDCX

Индийская полиция проводит расследование по факту деятельности десятков фейковых веб-сайтов и мобильных приложений, маскирующихся под платформу CoinDCX, с целью обмана инвесторов в криптовалюты. Полиция Дели получила многочисленные жалобы от пострадавших, в том числе от 24-летнего индийского инженера, который утверждает, что его обманули после вложения приблизительно $16 800 через одно из таких приложений.

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При попытке вывести средства инженера попросили уплатить налог в размере $5 500. Другие жертвы столкнулись с еще более высокими требованиями. Несмотря на многочисленные обращения, пока нет информации о проведении арестов.

Полиция рассматривает случаи, связанные с криптобиржей CoinDCX, но руководство биржи утверждает, что фейковые веб-сайты и приложения имитируют их площадку. Старший офицер полиции отмечает, что CoinDCX не подавала официальную жалобу.

Представитель CoinDCX сообщил, что уже было проинформировано Министерство электроники и информационных технологий Индии о мошеннических веб-сайтах, и они просят о содействии в их удалении.

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Напомним, в августе биржа CoinDCX сократила персонал на 12% из-за спада на криптовалютном рынке и высоких налогов. В прошлом году официальный аккаунт CoinDCX в Twitter подвергся взлому, с злоумышленниками, размещавшими фишинговые ссылки о раздаче XRP.