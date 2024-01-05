Криптовалюты восстанавливаются в четверг после сильного падения, спровоцированного заявлением Федеральной резервной системы США о намерении сохранить высокую учетную ставку

Криптовалюты показывают восстановление после снижения, вызванного заявлением Федеральной резервной системы США о сохранении высокой учетной ставки.

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Вчера биткоин (BTC) опускался ниже отметки $41 000, но уже сегодня возвращается к $42 915. Эфириум (ETH) поднимается до $2228, а Binance Coin (BNB) преодолевает $320.

Аналитики связывают восстановление криптовалют с притоком капитала на фондовые рынки. Индекс азиатских акций повышается на 0,2% после падения на 0,4% в среду. Японский TOPIX прибавляет 0,5%. Единственный рынок, который продолжает снижаться, – китайский. Редмонд Вонг из SAXO Capital отмечает, что IT-акции Китая ищут дно.

Центробанк планирует постепенное смягчение денежно-кредитной политики. Параллельно правительство Китая объявляет о расширении программы финансирования инфраструктурных проектов для стимулирования восстановления фондового рынка.

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Вместе с биткоином растут цены на золото и серебро. Аналитики ожидают запуска биржевых криптофондов ETF в США. Некоторые эксперты не исключают возможности переноса сроков запуска такого инструмента на второй квартал 2024 года.