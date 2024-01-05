По итогам 2023 года приток средств в инвестиционные криптовалютные продукты составил $2,25 млрд

В 2023 году объем инвестиций в криптовалютные продукты увеличился втрое, достигнув $2,25 млрд, согласно отчету аналитиков CoinShares.

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Основной вклад в рост инвестиций пришелся на последний квартал, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о готовности к запуску спотовых биткоин-ETF. Это событие стало катализатором для общего подъема крипторынка и изменения инвестиционного климата.

Общий объем активов под управлением за год вырос на 129%, достигнув $51 млрд, что стало самым высоким показателем с начала 2022 года.

Почти 87% от общей суммы инвестиций направлены в продукты, связанные с биткоином. В течение 2023 года в биткоин было вложено $1,9 млрд, что, по мнению экспертов, устанавливает рекордный уровень доминирования биткоина в истории.

Приток средств в продукты на базе Ethereum восстановился и составил $78 млн. Тем не менее, вторая криптовалюта уступила Solana, в которую инвестировали $167 млн.

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Блокчейн-акции продемонстрировали отличные результаты, с ростом инвестиций на 109%. Общий приток в $458 млн почти в четыре раза превысил прошлогодний уровень.