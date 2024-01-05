Рыночное предложение стейблкоина Tether (USDT) в начале января достигло $92,631 млрд

На начало января 2024 года объем стейблкоина Tether (USDT) достиг рекордных $92,631 миллиарда. Капитализация крупнейшей криптовалюты с привязкой к доллару активно росла с середины прошлого года и на данный момент составляет $95,2 миллиарда. Эти цифры подчеркивают финансовую стабильность эмитента USDT.

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Весной 2017 года капитализация USDT была менее $100 миллионов, но аналитики, включая Габора Гурбача из VanEck, прогнозируют, что в ближайшие годы она превысит $100 миллиардов.

С начала 2018 года капитализация USDT выросла на 6560%, и основная часть её капитала находится в ликвидных активах, таких как казначейские векселя и краткосрочные депозиты.

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Общая капитализация всех стейблкоинов в настоящее время составляет $132 миллиарда, что составляет примерно 7,2% от общей стоимости всех цифровых валют.