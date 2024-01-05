Согласно изданию Guardian, гендиректор обанкротившейся децентрализованной криптоплатформы HyperVerse — Стивен Рис Льюис — на самом деле мог не существовать

Издание Guardian обнародовало информацию, согласно которой глава банкротившейся децентрализованной криптоплатформы HyperVerse, Стивен Рис Льюис, возможно, является вымышленной личностью. В 2021 году Льюис предстал перед общественностью как генеральный директор инвестиционной платформы HyperVerse, ориентированной на метавселенные. Однако выяснилось, что платформа не была подвергнута международному контролю, а инвесторы потеряли сумму в размере $1,3 миллиарда.

реклама

Льюис, по рекламным материалам, являлся бывшим владельцем веб-разработок компании Adobe и работником банка Goldman Sachs, обладателем магистерской степени Кембриджского университета и выпускником Университета Лидса.

Однако проверка журналистов Guardian показала, что Льюис не фигурирует в базах данных университетов, не имеет аккаунтов в социальных сетях и не имеет связей с Adobe и Goldman Sachs. Отсутствуют также упоминания о Льюисе в британском реестре компаний и SEC.

Кроме того, несмотря на финансовую неудачу HyperVerse, проект получил поддержку известных личностей, включая Стива Возняка, Лэнса Басса и Чака Норриса. Возняк предсказывал, что под руководством Льюиса HyperVerse станет лидером в сфере метавселенных. Однако Guardian подчеркивает, что знаменитости могли быть задействованы для продвижения проекта через видеоплатформу Cameo.

По информации СМИ, HyperVerse является частью группы HyperTech, управляемой Сэмом Ли и Райаном Сюй. Эти же лица основали Blockchain Global, австралийскую компанию, также столкнувшуюся с банкротством и долгами в $58 миллионов. Регуляторы подозревают HyperVerse в мошенничестве, но австралийские власти не признают HyperTech и связанные с ней фирмы финансовыми пирамидами. Сам Сэм Ли отрицает свое участие в создании HyperVerse.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напомним, что несколько лет назад Guardian связывал организаторов мошеннических схем в криптовалютной сфере в Австралии с Россией и Украиной, где использовались изображения знаменитостей.