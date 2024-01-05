Поскольку криптосообщество ожидает пика бычьего рынка, советник Ethereum Стивен Нерайофф сделал благоприятные прогнозы для XRP

В преддверии ожидаемого подъема криптовалютного рынка советник Ethereum Стивен Нерайофф дает оптимистичный прогноз для XRP, предвидя его успешное выступление на фоне бычьего тренда. По мнению Нерайоффа, текущий рост рынка стал возможным после триумфа Ripple в судебном споре с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

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Согласно эксперту, успешная юридическая защита Ripple помогла разрешить неопределенность, ставшую тормозящим фактором для монеты и спровоцировавшую начало бычьего тренда.

Вспомним, что в прошлом году судебное разбирательство SEC и Ripple завершилось частичной победой последних, судья определел, что XRP не является ценной бумагой.

Заметно, что Нерайофф выделяет уникальный момент для XRP в текущем бычьем рынке, так как монета упустила предыдущий взлет из-за судебных противоречий.

Касательно влияния иска SEC на динамику XRP в 2021 году: SEC обвинила Ripple в предоставлении XRP как незарегистрированной ценной бумаги в декабре 2020 года. Об этом стало известно непосредственно перед тем, как многие криптовалюты достигли новых исторических максимумов.

В то время, когда несколько активов установили новые максимумы в 2021 году, XRP в апреле 2021 года торговался на уровне $1,96, что на 50% ниже предыдущего пика в $3,4, установленного 4 января 2018 года.

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Тем временем Нерайофф раскрывает свои планы инвестировать в XRP. Отвечая на вопрос о владении монетой, он сообщает, что на данный момент не имеет вложений в XRP, но надеется сделать это в ближайшем будущем, хотя точные сроки не раскрывает.