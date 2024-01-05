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bitcoin
Receipts Depositary собирается выпускать депозитарные биткоин-расписки
Компания Receipts Depositary заявила о намерении выпустить не нуждающиеся в разрешении американских властей депозитарные расписки на биткоин, соответствующие закону о ценных бумагах 1933 года

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Receipts Depositary Corporation (RDC), созданный бывшими лидерами Citigroup, объявил о запуске депозитарных расписок на биткоин, которые освобождаются от необходимости получения разрешения от американских властей в соответствии с законом о ценных бумагах 1933 года.

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BTC DR, новый инвестиционный продукт, представляет собой форму американских депозитарных расписок, предоставляющих право собственности на иностранные активы, отсутствующие на национальном фондовом рынке.

Компания утверждает, что введение в оборот биткоин-расписок не требует одобрения Службой по ценным бумагам и биржам США (SEC), обеспечивая при этом инвесторам полный доступ к BTC через регулируемую рыночную инфраструктуру.

В отличие от биткоин-ETF, подчиненных закону SEC, депозитарные расписки обходят положения закона о ценных бумагах 1933 года, предоставляя квалифицированным инвесторам возможность владеть биткоинами без прямой покупки актива. Трансфер-агентом будет Broadridge Corporate Issuer Solutions, а хранение биткоина будет осуществлять Национальная ассоциация цифровых банков Анкориджа.

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Аналитик Matrixport, Маркус Тилен, выразил мнение о возможном отказе Комиссии по ценным бумагам и биржам США в одобрении торговли спот-ETF на биткоин.

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