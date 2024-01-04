Южнокорейское подразделение криптовалютной биржи HTX — Huobi Korea — прекратит работу 29 января

26 января текущего года криптовалютное подразделение Huobi Korea, принадлежащее бирже HTX, объявило о завершении своей операционной деятельности. Представители компании указали сложные условия ведения бизнеса в качестве главной причины закрытия.

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Пользователям предоставлено возможность вывода средств с платформы даже после завершения ее работы, подтверждено официальным заявлением торговой площадки.

Согласно высказанной позиции: "Учитывая непростую бизнес-ситуацию, компания вынуждена приостановить обмен виртуальными активами".

Основанная в 2017 году, Huobi Korea выделилась из Huobi Global в январе 2023 года, однако столкнулась с регуляторной неопределенностью в Южной Корее. Новый закон обязывает криптобиржи заключить партнерское соглашение с местным банком для предоставления услуг обмена фиатных денег на криптовалюту. Тем не менее, 21 биржа, включая Huobi Korea, не смогли соблюсти это требование.

Согласно данным, 10 из них не получали дохода от комиссий за транзакции в первой половине прошлого года. Это происходит в контексте ужесточения регулирования криптоиндустрии в стране.

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В ноябре несколько мелких бирж, таких как Cashierest и Coinbit, объявили о своем закрытии. CoreDAX также временно приостановила торговлю и не выплачивала зарплату сотрудникам. Нарастающая монополия на рынке криптовалют в Южной Корее, где пять крупнейших бирж занимают 99,6% торгового объема, оказывает дополнительное давление на другие площадки.