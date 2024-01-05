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Венчурное подразделение Binance Labs приобрело Memecoin (MEME), официальные токены Memeland - Web 3.0-платформы, разработанной командой 9GAG с 200-миллионной аудиторией. Memeland поддерживает NFT и имеет программу фарминга MEME. Впереди - интеграция стекинга NFT и ликвидного стекинга монет Ethereum.
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Memeland также - венчурная студия в SocialFi, объединяющая через токен MEME. Команда с 15-летним опытом.
Цель - децентрализованная платформа, управляемая владельцами NFT Memeland. Инвестиции Binance Labs не разглашаются. На 4 января MEME 218 в рейтинге с капитализацией $226,29 млн и ценой $0,02508338, упав 9,6%. Binance Labs добавила в листинг NFPrompt (NFP) - Web3-платформы, участвовавшей в инкубационной программе.
В ноябре Binance Labs приобрела токены Arkham Intelligence (ARKM), и курс поднялся на 46%.