Венчурное подразделение криптобиржи Binance закупило Memecoin (MEME) — нативные токены Web 3.0-экосистемы Memeland от создателей развлекательной платформы 9GAG с ежемесячной аудиторией в 200 млн человек

Венчурное подразделение Binance Labs приобрело Memecoin (MEME), официальные токены Memeland - Web 3.0-платформы, разработанной командой 9GAG с 200-миллионной аудиторией. Memeland поддерживает NFT и имеет программу фарминга MEME. Впереди - интеграция стекинга NFT и ликвидного стекинга монет Ethereum.

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Memeland также - венчурная студия в SocialFi, объединяющая через токен MEME. Команда с 15-летним опытом.

Цель - децентрализованная платформа, управляемая владельцами NFT Memeland. Инвестиции Binance Labs не разглашаются. На 4 января MEME 218 в рейтинге с капитализацией $226,29 млн и ценой $0,02508338, упав 9,6%. Binance Labs добавила в листинг NFPrompt (NFP) - Web3-платформы, участвовавшей в инкубационной программе.

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В ноябре Binance Labs приобрела токены Arkham Intelligence (ARKM), и курс поднялся на 46%.