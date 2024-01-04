В 2023 году российский рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) достиг почти 100 млрд рублей

В 2023 году оборот российского рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) уверенно поднялся до почти 100 млрд рублей. Специалисты прогнозируют его рост до 250 млрд в следующем году, а к 2030 году ожидается, что объем этого сектора превысит 3 трлн рублей.

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Операторы, внесенные в реестр Центробанка, такие как "Атомайз", "Лайтхаус", Сбербанк и другие, активно участвуют в выпуске ЦФА. На протяжении 2023 года на эти активы пришлось более 166 выпусков, согласно официальной информации операторов ЦФА на официальных ресурсах. С момента добавления Московской биржи в список операторов 3 августа 2023 года, их число увеличилось.

В этом году лидером по выпуску ЦФА стала "Атомайз" с долей рынка в 49%. К концу декабря на этой платформе было проведено более 110 выпусков, с общим объемом превышающим 11,5 млрд рублей. Регистрация на "Атомайз" превысила 66 тыс. инвесторов, охватывая полный цикл операций с ЦФА - от первичной покупки до погашения активов.

Интерес к эмиссии ЦФА растет, привлекая новых участников. Цифровые активы предоставляют уникальные ресурсы для управления финансами и инвестиций. Проекты, такие как выпуск цифровых облигаций и токенизация недвижимости, продемонстрировали потенциал этого инструмента в различных секторах экономики.

В 2023 году изменения в регулировании, включая ужесточение нормативных требований и контроля, оказали значительное влияние на рынок ЦФА. Нормативы российских властей коснулись операций с криптовалютой и цифровыми активами, включая P2P-сделки в иностранной валюте. Компании, оперирующие на российском рынке, вынуждены были адаптироваться к новым условиям, что привело к выходу некоторых из страны.

Правительство России рассматривает вопрос о создании собственной цифровой валюты (CBDC), в то время как Альфа-банк реализовал платформу для ЦФА, ориентированную на работу с нерезидентами в соответствии с новым законодательством.

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Преимущество цифрового размещения активов заключается в возможности оцифровывать разнообразные физические активы. Эксперты прогнозируют, что к концу 2024 года объем рынка ЦФА увеличится в разы, достигнув 250 млрд рублей, а к 2030 году может составить 3-5 трлн рублей.