Исследователи компании Arkham Intelligence изучили ситуацию на рынке криптовалют

Исследовательская группа Arkham Intelligence провела анализ ситуации на рынке криптовалют, предоставив общественности информацию о глобальных изменениях за последние 24 часа через микроблог Twitter. В соответствии с экспертными данными, за этот период к общему объему открытого интереса к биткоину (OI) прибавилось внушительное значение — $840 миллионов.

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Специалисты также выделили успешное начало первого торгового дня 2024 года. За прошедшие сутки были ликвидированы короткие позиции с биткоинами на сумму $73,3 миллиона. Это произошло на фоне резкого роста курса флагманской криптовалюты BTC, который преодолел отметку в $45 000 и достиг максимума с апреля 2022 года.

Кроме того, аналитики Arkham Intelligence отметили, что за последние 24 часа котировки токенов BRC-20 ORDI и SATS увеличились на 14,2% и 9,4% соответственно. Объем открытого интереса к первому из них существенно возрос, превысив отметку в $478 миллионов и увеличившись на более чем 50%.

Открытый интерес по отношению к биткоину является индикатором числа открытых долговых и коротких позиций на рынке фьючерсов и опционов. Этот показатель отражает общий объем всех активных договоров, которые трейдеры еще не закрыли, продавая или покупая обратные контракты.

Открытый интерес полезен для оценки настроений трейдеров и предсказания будущих движений цены биткоина. Высокий уровень указывает на ожидание значительных изменений стоимости, в то время как низкий свидетельствует о боковом движении рынка или уменьшенном интересе к активу.

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Этот показатель также может служить индикатором ликвидности рынка, при этом его увеличение облегчает проведение сделок купли и продажи BTC без существенного влияния на цену. Следует отметить, что открытый интерес не предсказывает направление движения цены, а отражает лишь активность трейдеров на рынке.