Мем-монета SEIYAN – очевидно, культовый термин для держателей токенов SEI – выросла на 400% за последнюю неделю, служа показателем роста более широкой экосистемы Sei

SEIYAN, мем-монета, привлекла внимание держателей токенов SEI, продемонстрировав внушительный рост в 400% за последнюю неделю. Это является отражением подъема экосистемы Sei. В рамках этого тренда EVM (Ethereum Virtual Machine) выделяет владельцев токенов SEI от Sei Network, которые за последние семь дней принесли более 75% прибыли, подтверждая свою позицию в начале 2024 года.

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EVM, виртуальная машина Ethereum, где работают смарт-контракты и приложения, предпочтительна держателям SEI. Это совпадает с новым направлением блокчейна, обрабатывающего несколько транзакций одновременно.

Sei Network, запущенный в августе с поддержкой известных инвесторов, Jump Crypto и Multicoin Capital, сфокусирован на торговле, с низкими комиссиями и высокой скоростью. Впервые токены SEI достигли капитализации в 400 миллионов долларов в первые 24 часа, но впоследствии прирост замедлился из-за умеренной активности внутри сети. Однако, под воздействием интереса к альтернативным блокчейнам, Sei, подобно Solana и Avalanche, выигрывает внимание трейдеров.

Данные свидетельствуют о наращивании внутрисетевых показателей Sei Network. Мем-монета SEIYAN выросла на 400% за последнюю неделю, став индикатором динамики экосистемы Sei. В децентрализованных приложениях Sei заблокировано более 5,5 миллионов долларов США, основная часть принадлежит Astroport.

Токены SEILOR от Kryptonite выросли на 80% за 24 часа, что указывает на подготовку пользователей к изменениям. Открытый интерес к фьючерсам SEI достиг $228 миллионов во вторник, против $69 миллионов в начале декабря, свидетельствуя о росте торгового интереса.

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Ажиотаж вокруг Sei возможно связан с предстоящим обновлением, обещающим сделать сеть самой быстрой и внедрить новые функции для проектов. Обновление завершено на почти 100%, а после аудита будет доступно в тестовой сети в первом квартале 2024 года, с планами развертывания в основной сети в первом полугодии 2024 года.