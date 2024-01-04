2023 год оказался удачным, а 2024-й ничем не уступит ему

2023 год выделился успешными тенденциями на крипторынке, где рыночная капитализация увеличилась на более чем $900 млн, достигнув $1,73 млрд. С уходом в прошлое 2023 года, акцент смещается на перспективы 2024 года и ключевые криптовалюты, которые заслуживают внимания.

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Биткоин, как старейшая и наиболее проверенная криптовалюта, сохраняет лидирующую позицию на рынке. С долей доминации около 51%, он остается безусловным гигантом в криптоиндустрии. Ожидаемое снижение ставки ФРС США и вероятное одобрение спотовых ETF на биткоин подчеркивают его привлекательность для инвесторов.

Эфириум, перешедший на Proof-of-Stake в апреле 2023 года, удерживает вторую позицию по капитализации. Анализ предыдущих халвингов биткоина и предстоящее обновление Dencum в первом квартале 2024 года могут поддержать его стабильный рост.

Cardano, несмотря на более скромный рост в 2023 году, выделяется активной разработкой на Github и обещающим будущим, что делает ее ценной криптовалютой в сегменте платформ смарт-контрактов.

Chainlink, оставаясь в числе топ-15 криптовалют по капитализации, укрепляет свои позиции как ведущий блокчейн-оракул. Перспектива внедрения искусственного интеллекта подчеркивает его роль в обеспечении исполнения смарт-контрактов.

Litecoin, несмотря на отсутствие существенного роста после халвинга в 2023 году, сохраняет свои преимущества, такие как ограниченная эмиссия и дефляционная природа. В преддверии халвинга биткоина в 2024 году, LTC может продемонстрировать бычий тренд.

Однако стоит помнить, что крипторынок подвержен высокой нестабильности, и все прогнозы сопряжены с рисками.

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Информация предоставляется для аналитического обзора текущего состояния рынка и не является рекомендацией для инвестиций.