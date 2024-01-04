Впервые с сентября 2022 года месячный объем торгов на криптовалютных биржах преодолел рубеж в $1 трлн

В декабре 2022 года торговый оборот криптовалютных бирж преодолел рубеж в $1 трлн, что является первым таким случаем с сентября того же года. По данным The Block, в декабре этот показатель достиг $1,1 трлн, превысив последний высокий уровень, зафиксированный в мае 2022 года и составивший $1,35 трлн.

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Наибольший вклад в общий объем торгов внесла Binance, доля которой в декабре составила 39,3% или $432,7 млрд. Последовали Upbit с 8,3% ($91,8 млрд) и OKX с 8% ($87,5 млрд).

Активность трейдеров в декабре, вероятно, стимулирована ожиданиями одобрения спотовых биткоин-ETF в США. Стивен Чжэн, глава The Block Research, отмечает, что несмотря на традиционную вялость декабря, превышение месячного объема торгов свидетельствует о оптимизме относительно одобрения ETF и возможного восстановления рынка.

Тем не менее, аналитик K33 Research, Ветле Лунде, предупреждает о возможном сценарии "продавай на фактах" после ожидаемого одобрения нового продукта с 8 по 10 января. Он указывает на вероятность притока средств в спотовые биткоин-ETF, смягчающую давление продаж.

Платформа предсказаний Polymarket прогнозирует 89% вероятность одобрения биржевых фондов на базе цифрового золота до 15 января, что значительно выше, чем 50% в прошлом месяце.

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Аналитики K33 Research ранее предполагали одобрение спотового биткоин-ETF до 10 января 2024 года. Напомним, что 2 января цена биткоина превысила отметку в $45 000, последний раз достигнув таких уровней в апреле 2022 года.