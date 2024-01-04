Биткоин (BTC) начал 2024 год стремительным ростом, преодолев отметку $45 000 впервые за более чем 600 дней

Биткоин (BTC) впечатляюще начал 2024 год, преодолев отметку $45 000 после более чем 600 дней в ожидании такого роста.

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Ралли BTC сопровождается разрывом ключной горизонтальной зоны сопротивления, вызывая вопросы о возможности долгосрочного импульса. С начала октября 2023 года цена биткоина постоянно росла, достигнув максимума в $44 729 в декабре. Это стало толчком для преодоления долгосрочного уровня сопротивления, но затем цена замедлила свой рост.

Тем не менее, текущий рост привел к новому пику - $45 920, самому высокому уровню с апреля 2022 года. Важно отметить, что 10 января SEC должна принять решение по биткоин-ETF, что вызывает активные дебаты о влиянии этого события на цену BTC.

Индекс относительной силы (RSI), находясь в зоне перекупленности, продолжает расти, не выявив при этом медвежьих дивергенций. Это создает предпосылки для продолжения восходящего тренда.

Криптотрейдеры и аналитики высказывают оптимистичные прогнозы. Скотт Мелкер отмечает прорыв из симметричного треугольника, предсказывая цель в $54 000. @CryptoMichNL предвидит движение к $50 000, ссылаясь на максимум диапазона, а @Shardi B полагает, что после преодоления $45 000 цена BTC постепенно достигнет исторического максимума.

Волновой анализ предполагает, что BTC находится в последней волне восходящего движения, с поддержкой от RSI. Если это верно, биткоин поднимется к первому уровню сопротивления между $48 500 и $49 600, что на 7% выше текущей цены. В случае продолжения роста следующий барьер будет находиться на 22% выше, в пределах $54 300 и $57 500.

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Однако закрытие ниже $44 500 может сигнализировать о достижении локального максимума, предвестие возможного снижения цены на 20%, к ближайшей поддержке на уровне $36 500.