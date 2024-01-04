Родной токен экосистемы Elastos, ELA, стал лидером среди 500 крупнейших криптовалют, в то время как ключевой индикатор указывает на нисходящую динамику

Токен ELA, входящий в состав экосистемы Elastos, демонстрирует внушительный рост, возглавив список из 500 крупнейших криптовалют. За последние 24 часа его стоимость увеличилась на 35%, достигнув отметки $4,24. Рыночная капитализация данного актива поднялась до 91 миллиона долларов, призвав его на 384-е место в иерархии криптовалют. Объем торгов в течение дня также вырос на 50%, достигнув 2,57 миллиона долларов.

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Согласно аналитическим данным от Santiment, Elastos может столкнуться с существенным давлением от продавцов, так как актив демонстрирует стабильное снижение с момента достижения локального пика в $4,6 2 января.

Индекс относительной силы (RSI) токена ELA на данный момент составляет 74,7, предвещая возможное продолжение снижения цен из-за бычьего импульса, инициированного крупными игроками.

Цена Elastos за последний год увеличилась на 425%, начиная с исторического минимума в $0,79 3 января 2023 года. Рост цен начался в декабре 2023 года после объявления разработчиком блокчейна о новом уровне цен для Биткойна (BTC) под названием "Bitcoin Elastos Layer2" или "BeL2".

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Несмотря на недавний подъем, стоимость ELA остается на 95% ниже исторического максимума в $93,9, достигнутого 24 февраля 2018 года.