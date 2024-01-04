В конце 2022 года под контролем ходлеров находились 13,7 млн биткоинов или 71,5% от общего предложения криптовалюты. Рост криптовалютного рынка объясняется ожиданиями запуска биржевых криптофондов ETF

В конце 2022 года 13,7 миллионов биткоинов, что составляет 71,5% общего предложения, находились под контролем долгосрочных инвесторов.

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Ходлерами признаются адреса, удерживающие BTC более 155 дней. За последний год долгосрочные инвесторы активно увеличивали свои резервы, теперь контролируя чуть более 80% оборота биткоина, подчеркивают аналитики CryptoQuant.

В отличие от краткосрочных трейдеров, которые в прошлом году периодически сбрасывали BTC, ходлеры продолжают накапливать. На предшествующий день BTC поднялся до $45 700. За неделю его капитализация увеличилась на 7%, достигнув $893,393 миллиарда. В ночь на среду, 3 января, криптовалюта остается на максимальных значениях с апреля 2022 года. Ethereum (ETH) стремится к $2500.

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Рост криптовалютного рынка объясняется ожиданиями запуска биржевых криптофондов ETF. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) может одобрить несколько заявок уже на этой неделе. Среди заявителей перед американским регулятором находятся Ark Invest / 21shares, Blackrock, Bitwise, Fidelity, Vaneck, Valkyrie, Invesco и Wisdomtree. По данным Reuters, во вторник или среду SEC может уведомить эмитентов о легализации их продуктов на фондовом рынке США.