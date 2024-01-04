Компания Delphi Digital опубликовала исследование, посвященное рынку игровых блокчейн-приложений (DApps)

Delphi Digital выпустила анализ, фокусируясь на рынке игровых блокчейн-приложений (DApps).

реклама

В 2023 году выделяются Optimism и Starknet, становясь наиболее востребованными платформами для создания игровых проектов. Прогноз Delphi Digital за последний год показывает изменение капитализации игровых DApps от $4 млрд до $7 млрд, что означает снижение на 86% по сравнению с 2022 годом.

Тем не менее, инфраструктура для игровых проектов продолжает расти. В экосистеме игровых DApps насчитывается около 1,2 млн активных кошельков, ежедневно совершающих от 15 млн до 25 млн транзакций.

Популярность блокчейн-игр высока среди пользователей из разных стран, включая Нигерию, Пакистан, Филиппины, Сингапур, Южную Корею, Вьетнам, Гонконг, Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Прогноз на 2024 год предвещает усиление конкуренции между блокчейнами L2, нацеленными на развитие игровых приложений. Fortune Business Insights прогнозирует, что капитализация игровых проектов достигнет $614 млрд к 2030 году. Основные инвесторы в этой индустрии - фонды из США и Канады.